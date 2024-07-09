Военный политолог Михайлов назвал причины отсутствия захвата Китаем Тайваня при помощи военной силы

По словам военного политолога Александра Михайлова, у КНР, как у любой крупной державы, имеется много внутренних и внешних проблем, требующих внимания, поэтому в условиях глобального геополитического кризиса Пекин сосредоточен на решении более актуальных задач, чем тайваньский вопрос. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что сегодня Китай находится в открытом информационном поле, поэтому не угрожает пока Тайваню каким-то быстрым военным захватом.

По мнению эксперта, американский политический истеблишмент, являющийся главным партнером Тайваня, сегодня сосредоточен на предстоящих президентских выборах. И данный вопрос не будет в центре внимания американских политиков до января 2025 года, так как он может вызвать серьезную нестабильность в ходе избирательной кампании обеих партий.

Он добавил, что имеются и определенные сложности в случае захвата Китаем Тайваня: высокая плотность населения на острове, мировая экономика имеет сильную зависимость от производства микроэлектроники на Тайване, и военный конфликт может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. Кроме того, КНР усиливает свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.