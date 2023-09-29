Военный политолог Перенджиев оценил доклад аналитиков RAND по Незалежной
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По мнению аналитиков американской исследовательской организации RAND, военный блок может отказаться от ответных действий в случае нанесения российской армией удара по силам Североатлантического альянса в рамках украинского конфликта. Военный политолог Александр Перенджиев дал оценку данным выводам аналитиков США. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, не стоит исключать такой вариант развития событий.
Политолог подчеркнул, что выводы данного доклада свидетельствуют о том, что на Западе стали понимать, что ни к чему хорошему для Запада столкновение военного блока с Москвой не приведет.
По его мнению, аналитики призывают НАТО «нажать на тормоза» и остановиться.