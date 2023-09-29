Военный политолог Перенджиев оценил доклад аналитиков RAND по Незалежной

По мнению аналитиков американской исследовательской организации RAND, военный блок может отказаться от ответных действий в случае нанесения российской армией удара по силам Североатлантического альянса в рамках украинского конфликта. Военный политолог Александр Перенджиев дал оценку данным выводам аналитиков США. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, не стоит исключать такой вариант развития событий.

Политолог подчеркнул, что выводы данного доклада свидетельствуют о том, что на Западе стали понимать, что ни к чему хорошему для Запада столкновение военного блока с Москвой не приведет.

По его мнению, аналитики призывают НАТО «нажать на тормоза» и остановиться.