Военный политолог Перенджиев оценил идею создания «военного коридора» через Европу

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники. По словам военного политолога Александра Перенджиева, Нидерланды, ФРГ и Польша ведут поставки вооружения и военной техники на Украину. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, кроме того, они осуществляют поставку вооружения и в прибалтийские страны, поэтому данный коридор имеет целью создание более благоприятных условий для перемещения военной техники по этим двум направлениям.

По мнению эксперта, в странах альянса объясняются подобные действия якобы исходящей от России угрозой, тем не менее они осознают, что Москва не собирается нападать на НАТО.