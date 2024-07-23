По словам военного политолога Александра Перенджиева, Израиль и Южная Корея сделают все, чтобы превратить Незалежную в полигон. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что также желание испытать новое оружие на украинской территории может появиться у скандинавских стран.

По мнению эксперта, бывший главнокомандующий украинской армией и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призывает западные государства давать новое вооружение украинским войскам не просто так, поскольку знает о подобных случаях и хочет, чтобы европейские страны чаще принимали участие в таких испытаниях.

Он добавил, что коллективный Запад готовится к схватке с нашей страной за арктические ресурсы и заинтересованы в применении новейших разработок на поле боя.