Военный политолог Перенджиев считает, что израильские действия ведут к усилению ХАМАС

Согласно сообщению ЦАХАЛ, Израиль откажется от проведения наземной операции в секторе Газа при полной капитуляции ХАМАСа и освобождении пленных освободив всех заложников. Военный политолог Александр Перенджиев дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, сам ХАМАС на это не пойдет, а Израиль в свою очередь не хочет вести переговоры с ними.

Эксперт подчеркнул, что действия израильской армии могут, напротив, привести к укреплению ХАМАС, поскольку они могут уйти в укрытие, продолжая свою деятельность, а также они могут начать проводить вербовку.