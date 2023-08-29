Военный политолог предупредил о риске массовых атак ВСУ на 1 сентября

Украинские ВС не оставят без внимания День знаний, поэтому российские пограничные службы и ПВО будут работать в особом режиме. Соответствующее заявление сделал военный политолог Олег Иванников, его слова передает издание Ura.ru .

Политолог также предупредил, что столица может быть массово атакована украинскими БПЛА. Он также не исключил риски диверсий и терактов. Иванников отметил, что Киев работает на западную публику, которая с вожделением ожидает каждый новый теракт на российской территории.

Он отметил, что 1 сентября – особенный день для россиян, поэтому Киев несомненно попытается атаковать, а российской армии стоит соблюдать особую бдительность.

В заключение эксперт предположил, что украинские боевики могут попытаться перейти не только российскую, но и белорусскую границы.