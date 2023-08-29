Военный политолог предупредил о риске массовых атак ВСУ на 1 сентября
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Украинские ВС не оставят без внимания День знаний, поэтому российские пограничные службы и ПВО будут работать в особом режиме. Соответствующее заявление сделал военный политолог Олег Иванников, его слова передает издание Ura.ru.
Политолог также предупредил, что столица может быть массово атакована украинскими БПЛА. Он также не исключил риски диверсий и терактов. Иванников отметил, что Киев работает на западную публику, которая с вожделением ожидает каждый новый теракт на российской территории.
Он отметил, что 1 сентября – особенный день для россиян, поэтому Киев несомненно попытается атаковать, а российской армии стоит соблюдать особую бдительность.
В заключение эксперт предположил, что украинские боевики могут попытаться перейти не только российскую, но и белорусскую границы.