Военный рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

Бойцы украинских ВС не имеют возможности перебрасывать свою тяжелую технику, что вынуждает их прибегать к тактике «мясных штурмов». Соответствующее заявление сделал командир штурмового отряда ВС РФ с позывным Декстер. Об этом сообщило издание ТАСС .

По словам российского бойца, ВСУ передвигаются при помощи лодок и катеров за неимением альтернативных вариантов. Военный также утверждает, что украинские ВС идут на «мясные штурмы», потому что других возможностей для штурмовки у них нет. Декстер заявил, что тяжелой техникой противник воспользоваться не может, так как российские ВС не дают ему такой возможности.

Боец рассказал, что для преодоления Днепра, украинским ВС нужно высадить свою пехоту для того, чтобы та обеспечила им безопасное налаживание понтонов для переброски сил. По словам Декстера, это невозможно, так как высадить бойцов в таком количестве они не смогут.