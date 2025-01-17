Военный суд продлил арест генералу Шамарину

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина до 22 апреля, сообщило РИА Новости. Судебное заседание прошло в закрытом формате, и генерал присутствовал на нем по видеоконференции.

Генерал Шамарин обвиняется в получении взятки в размере 36 млн рублей. Осенью 2024 года он заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

По информации адвоката Шамарина, следствие по делу завершено. По версии следственных органов, чиновник получил взятку от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной в обмен на содействие в увеличении объемов поставок продукции для Министерства обороны России.

В последние годы известны случаи арестов чиновников Минобороны РФ за коррупционные преступления. Как отмечают эксперты, это связано с усиливающейся борьбой с коррупцией на высоком уровне и преследованием тех, кто использует служебное положение в личных интересах.

Ранее сообщалось, что защита и обвиняемые по делу генерала Ивана Попова предоставят доказательства 29 января. Он подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, преступления были совершены в составе организованной группировки в Запорожской области.