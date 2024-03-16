Военный журналист Бентли об СВО: победа РФ предотвратит Армагеддон

Победа российской стороны в СВО или смена пропагандирующих войну режимов в коллективном Западе – это 2 возможных сценария, позволяющих избежать ядерного столкновения. Соответствующее заявление сделал военный корреспондент из США Рассел Бентли в интервью для информационного агентства РИА Новости .

По словам журналиста, РФ либо победит Североатлантический альянс на территории Украины при помощи обычного оружия и проведет мирные переговоры, либо проведет ряд успешных революций для свержения фашистских режимов в государствах коллективного Запада. Первый сценарий является куда более реалистичным, но вероятны оба, подчеркнул он.

Бентли также выразил мнение, что вероятность ядерной войны в данный момент выше, чем когда-либо в истории человечества. Миру очень повезет, если он выйдет из данного конфликта без ядерного Армагеддона, заключил он.