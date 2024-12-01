Политолог Марков: протесты в Грузии завершатся во второй половине месяца

По словам политолога Сергея Маркова, протесты в Грузии завершатся во второй половине месяца, то есть после 15 декабря. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что при этом никакой победы оппозиции не ожидается, поскольку западные страны не готовы поддержать вооруженный переворот.

Напомним, что в стране пройдут выборы 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.