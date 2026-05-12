«Воеводу» сменит «Сармат»: Россия испытала ракету, которой не страшны никакие ПВО мира
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, что испытания новейшего ракетного комплекса «Сармат» прошли успешно. Глава государства лично поздравил генерала. Об этом сообщает «Lenta.ru».
«Сармат» — это не просто замена устаревающим «Воеводам». Это оружие, которое, по словам Каракаева, гарантированно преодолевает любые существующие системы противовоздушной обороны. Никакие «перехватчики» и «противоракеты» не в силах остановить эту махину, летящую к цели со скоростью, близкой к космической.
«Сармат» способен нести ядерный заряд и бить через оба полюса, оставляя американскую ПРО с носом. И это не просто слова: испытания подтвердили все заявленные характеристики. Первое заступление на дежурство — до нового года.
