«Воеводу» сменит «Сармат»: Россия испытала ракету, которой не страшны никакие ПВО мира

«Сармат» — это не просто замена устаревающим «Воеводам». Это оружие, которое, по словам Каракаева, гарантированно преодолевает любые существующие системы противовоздушной обороны. Никакие «перехватчики» и «противоракеты» не в силах остановить эту махину, летящую к цели со скоростью, близкой к космической.

«Сармат» способен нести ядерный заряд и бить через оба полюса, оставляя американскую ПРО с носом. И это не просто слова: испытания подтвердили все заявленные характеристики. Первое заступление на дежурство — до нового года.

