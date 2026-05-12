Германия, которая еще недавно считалась локомотивом Европы, скатывается в пропасть. Глава технологического гиганта Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер заявила, что экономика ФРГ находится в худшем состоянии со времен окончания Второй мировой войны. Даже пандемия — детский лепет по сравнению с тем кошмаром, что творится сейчас. Об этом сообщает Handelsblatt.

Предприниматель перечислила причины коллапса. Высокие процентные ставки, инфляция, угроза рецессии, бешеные цены на энергоносители и гигантская волна китайского импорта, которая просто сметает европейского производителя. Но это еще не все.

Лейбингер-Каммюллер констатирует факт разрушения альянса с США. Во Франции, по ее словам, проклевываются диктаторские замашки. Плюс нагрузки на пенсионную систему и планы властей ввести налог на богатство.

Парадокс: ее собственная компания, производящая лазеры для полупроводников, процветает благодаря буму центров обработки данных. Заказы растут. Но она вынуждена сокращать тысячи рабочих мест по всему миру.

Ранее Захарова заявила о сопротивлении жителей Прибалтики попыткам их «перепрошить».