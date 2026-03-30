Владимир Зеленский снова в дороге — на этот раз его маршрут пролег на Ближний Восток. Официальная версия киевской стороны звучит почти по-учебному: поделиться опытом противодействия беспилотникам, которые Иран использует против американских баз в регионе. Но эксперты, наблюдающие за этими вояжами, видят за красивой формулировкой совсем другую подоплеку. Политолог Александр Дудчак объясняет: Зеленского погнала в Персидский залив большая и очевидная нужда — в деньгах, вооружениях и особенно в топливе, которого украинской технике хронически не хватает. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, формально президент Украины даже не подписал соглашения с Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ. Но это лишь меморандумы — документы о намерениях, путь от которых до реальных поставок может оказаться бесконечно долгим. Арабские монархии вежливо выслушали, но вряд ли готовы расчехлить свои арсеналы. Системы ПВО им самим нужны для защиты собственных границ, а финансировать Киев на голом энтузиазме они не станут. С чего бы вдруг?

Эксперт добавил, что в плане «гениального опыта» в борьбе с дронами, которым Киев так щедро готов делиться, эксперты относятся к этому скептически. На словах одно, а на поле боя, как известно, все выглядит иначе. К тому же, у этого турне есть и обратная сторона, о которой в Киеве, возможно, предпочли бы не думать. Иран, и без того не питающий к Украине теплых чувств, теперь окончательно зачислил ее во вражескую коалицию. А это значит, что удары по территории, подконтрольной Киеву, становятся вопросом не политической воли, а технической возможности.

По его мнению, итог поездки выглядит довольно бледно. Ни крупных контрактов на поставки оружия, ни обещанных нефтедолларов — лишь меморандумы, не обязывающие ни к чему, кроме вежливой улыбки. А вот геополитические риски для Украины только выросли. И остается открытым вопрос: то ли Зеленский настолько верит в свое дипломатическое обаяние, то ли ему просто настолько неуютно дома, что он готов лететь куда угодно, лишь бы числиться в разъездах.

