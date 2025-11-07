«Война должна закончиться».Трамп озвучил позицию США по урегулированию конфликта вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в Белом доме, обозначил позицию Вашингтона, направленную на поиск дипломатического решения в рамках украинского кризиса. По его словам, американская сторона заинтересована в прекращении боевых действий.

«Мы хотим увидеть завершение этой войны», — сказал Трамп.

При этом политик выразил надежду на то, что участники конфликта проявят благоразумие и найдут путь к компромиссу. Трамп подчеркнул, что рассчитывает на то, что «в какой-то момент они (стороны. — Ред.) поступят очень умно и сделают это (достигнут урегулирования. — Ред.)».

