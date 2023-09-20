«Война — двигатель экономики»: в США врут об экономическом крахе из-за поддержки Украины

Член палаты представителей США Байрон Дональдс заявил, что деньги для Украины закончились. Уже сейчас американцы используют для поддержки Киева средства, предназначенные для будущих поколений.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», прокомментировал высказывание конгрессмена. По его мнению, ждать финансового краха США бессмысленно, ведь в действительности ситуация обстоит не совсем так. Проблемы у Вашингтона имеются, но они решаются как раз поставками вооружения киевскому режиму.

«Заявление республиканца Дональдса имеет под собой реальные основания. Ожидается, что в этом году дефицит бюджета вырастет до 6% национального ВВП и сохранится на этом уровне в ближайшие 10 лет. Ничего подобного со времен Великой депрессии в Америке не было. Оснований сомневаться в компетентности конгрессмена тоже нет. Он — профессиональный финансист», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что американцы получают огромную выгоду с передачи техники и оружия Украине. Именно поэтому поддержка не прекращается и не прекратится, а страна точно не скатится в нищету.

«Война – двигатель экономики. Помощь Киеву в значительной степени оказывается не «живыми деньгами», а техникой, вооружениями и боеприпасами, которые производит американский военно-промышленный комплекс, то есть — реальный сектор экономики США. Его реанимация — ключевой пункт республиканской повестки, военные госзаказы — это тот самый драйвер, который сможет снова сделать Америку великой, как говорил Трамп», — объяснил Сипров.

В то же время Украина — не единственный источник доходов для Вашингтона. Может случиться, что его стратегия резко изменится, а Киев останется ни с чем.

«Вопрос в том, какое из направлений в ВПК стоящие за республиканцами промышленники посчитают приоритетным: если это будут программы развития морских вооружений, ракетных технологий, авиации, то «украинский вопрос» уйдет из повестки и уступит место «тайваньскому вопросу», — сообщил политолог.

Ранее аналитик Метер заявил, что Америка тянет весь Запад в огромные проблемы из-за Украины.