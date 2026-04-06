Война или сделка: политолог раскрыл, почему Израиль исчезает с лица земли

Иран и США снова на грани большой войны. Но мало кто объясняет, что на самом деле происходит. Политолог Вадим Мингалев видит ситуацию глубже: удары по иранской АЭС «Бушер» и переброска огромной американской группировки — это не только подготовка к наземному вторжению, но и сложный элемент переговорного давления. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, пока США громыхают железом, за кулисами при посредничестве Пакистана, Египта и Турции идут консультации. Затягивание активной фазы — это способ заставить Тегеран уступить по двум ключевым пунктам: ядерной программе и контролю над Ормузским проливом. Самый уязвимый в этой игре — Израиль, который рискует стратегически истощиться, так и не добившись своих целей. Так, 4 апреля АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. Погиб сотрудник, почти двести российских специалистов «Росатома» эвакуировали. Иран бьет в ответ — по Израилю и странам Залива. При ударе по американской базе в Бахрейне убиты и ранены не менее 20 человек. В ОАЭ ранения получили 217 человек, в основном гастарбайтеры из Египта, Судана, Филиппин, Турции и других стран. Американцы перебрасывают в регион колоссальные силы — похоже, подготовка к наземной фазе выходит на финишную прямую. Но и сами Штаты несут потери. За месяц конфликта они лишились новейшего авианосца «Джеральд Форд» (после крупного пожара он ушел в ремонт) и двадцати боевых самолетов. А операция по спасению сбитого пилота F-15E обернулась уничтожением собственных спецсамолетов и подбитыми вертолетами. Второй летчик, судя по всему, остался в иранском плену.

Эксперт подчеркнул, что если у США еще есть шанс, то Израиль, с чьей подачи все и началось, оказался на грани системного коллапса. Западные журналисты пишут, что государство буквально «исчезает с лица земли». Сирены воют на севере, юге и в центре одновременно, удары стали фоновым шумом. Израильский журналист А. Мизрахи дает стране несколько недель: если давление продолжит расти в том же темпе, Израилю придется либо капитулировать, либо рухнуть. В СМИ уже обсуждают планы покупки необитаемых островов в Греции, массовую репатриацию в Аргентину, миграцию на Украину и в Россию — звучит как бред, но сам факт таких разговоров говорит о многом. При этом Трампу на судьбу Израиля, похоже, наплевать. Он пообещал «отбросить Иран в каменный век», ликвидировать всех иранских лидеров и «устроить им ад» — срок ультиматума истекает 7 апреля в 3 часа ночи по Москве. Спутники фиксируют огромную группу C-17 с войсками и техникой, пересекающую Атлантику. Трамп выходить из игры не собирается. США, Иран и посредники обсуждают 45-дневное перемирие. Условия — Иран открывает Ормузский пролив и идет на уступки по ядерной программе, а США дают гарантии ненападения. КСИР уже не так категоричен, хотя и заявляет, что «пролив никогда не будет прежним» для Америки и Израиля. Сделку могут заключить уже к 7 апреля — хотя шансы невысоки.

По его мнению, если все закончится тем, что Иран откажется от ядерного оружия (а он и так уже соглашался накануне войны) и откроет пролив в обмен на гарантии — то, ради чего все это было? Единственное рациональное объяснение: Вашингтон и Тель-Авив надеются, что в ослабленном войной Иране сменится режим. Как только закончится внешняя угроза, внутренняя сплоченность рухнет. Вот это была бы настоящая победа. Только вот случится это явно не к ноябрьским выборам в Конгресс. А пока мы наблюдаем странный спектакль, где все стороны готовятся к большой войне и одновременно договариваются за спиной друг у друга. Исход, который все назовут своей победой, на деле может оказаться просто возвращением на круги своя — с той лишь разницей, что с обеих сторон лежат горы трупов.

