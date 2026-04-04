Михалков в «Бесогоне» обвинил США и Израиль в использовании лжи как стратегии

Российский режиссер Никита Михалков в очередном выпуске авторской программы «Бесогон» затронул несколько острых тем, сообщает «Царьград». Главный посыл — критика лжи как стратегии в современной политике.

Особое внимание Михалков уделил действиям США и Израиля в их агрессии против Ирана, назвав их лицемерными.

Режиссер также высказался о некоторых религиозных деятелях, которых назвал «истерическими проповедниками». В качестве примера он привел духовного советника президента США Дональда Трампа Паолу Уайт, которая, по его словам, призывает к насилию и войне.

Михалков подчеркнул, что такие проповедники оправдывают убийства детей и мирных жителей. Он напомнил о трагедии в иранской школе, где погибли 168 девочек, а также об убийстве главы Ирана и его внучки.

«Послушайте ее — «Бейте, бейте, бейте... [всего призыв «бить» прозвучал 17 раз], пока не придет победа. Пусть каждый враг, объединившийся против Вас, будет тем, кого мы убьем, ибо Вы дадите нам победу, Господь. Ангелы уже посланы из Африки прямо сейчас... Они идут сюда. <...> Я слышу звук победы [повторяет 4 раза]», — процитировал ее российский режиссер.

Кроме международной повестки, Михалков затронул и московскую проблему. Он рассказал о планах построить восьмиэтажный жилой дом в непосредственной близости от храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Режиссер подчеркнул, что это место имеет историческое значение для рода Суворовых и связано с именем Александра Пушкина. Настоятель храма протоиерей Димитрий Лин назвал проект ужасным и напомнил о необходимости сохранения исторической памяти.

В конце программы Михалков призвал помочь русской женщине с детьми выжить в трудной ситуации, подчеркнув, что вместе можно сделать многое. Он также выразил надежду, что благодаря усилиям властей и патриарха имя Суворова будет причислено к лику святых.

