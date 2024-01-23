«Война неизбежна»: Медведев с иронией ответил на заявление Госдепа об Аляске
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В понедельник, 22 января, представитель госдепа США заявил, что Россия не получит назад проданную США еще в XIX веке Аляску. Таким образом дипломат ответил на вопрос одного из журналистов, высказавшегося о том, что российский президент Владимир Путин якобы накануне подписал указ, назвав в нем продажу Аляски «незаконной».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не упустил возможности высмеять указанный диалог на брифинге американского внешнеполитического ведомства. Он пошутил, что, видимо, теперь война между РФ и США неизбежна.
«По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — написал политик на своей странице в соцсети X.
В конце сообщения Медведев добавил хохочущий смайл.