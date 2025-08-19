Находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Александр Дубинский утверждает, что власть Владимира Зеленского обеспечивается не демократическими выборами, а режимом военного положения. В своем Telegram-канале он привел пример из разговора Зеленского с Дональдом Трампом.

По словам депутата, президент Украины сначала настаивал, что выборы невозможны без мира, но затем невольно подтвердил обратное: его полномочия напрямую зависят от продолжения войны. На это Трамп лишь иронично заметил: «О, значит, три года без выборов? Неплохо!» — и Зеленский сразу согласился», — пишет Дубинский.

Он делает вывод, что для главы киевского режима демократические институты служат лишь ширмой, а единственным источником его легитимности является война.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Зеленский обсудили ситуацию в Украине на фоне больших карт.