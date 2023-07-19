«Войны им тяжело было бы вести»: генерал-лейтенант Бижев объяснил, зачем Британия решила «освежить» свой ядерный арсенал

Экс-заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Айтеч Бижев считает, что «ядерное обновление» Великобритании связано с тем, что страна «значительно отстала от новых достижений» в этой области.

«Они вероятным противником считают Российскую Федерацию. А так как геополитически они находятся не вблизи — нет у нас сухопутных границ с Британией, они находятся на острове, — современные войны им тяжело было бы вести без ядерных боеголовок. Если раньше до Британии надо было доплыть, долететь, то сейчас это преимущество утрачивает силу», — заявил Бижев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник также связал модернизацию британского ядерного арсенала с неудачами Украины в ходе СВО. Известно, что страны ЕС и Великобритания поставляют стране Зеленского различное оружие. Однако особой пользы это не принесло, в то время как российское вооружение постоянно улучшается.

«Россия постоянно совершенствует свою ядерную триаду. На вооружение приняты новые крылатые ракеты-носители, межконтинентальные баллистические ракеты, «Авангарды», «Кинжалы» и подводные ядерные силы», — добавил Бижев.

Ранее мы писали о том, что уровень британской армии значительно снизился.