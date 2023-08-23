Володин назвал сумасшествие властей самой главной проблемой современной Польши

Что нынешний президент этой страны, что его партия, готовы пойти практически на все ради сохранения своей власти, так считает спикер Государственной Думы РФ.

Вячеслав Володин задался вопросом, думает ли польское правительство о жителях своего государства, и осознает ли оно последствия своих поступков. Анджей Дуда и его окружение постоянно наращивают напряжение на польско-белорусской границе.

«Можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», - написал спикер в своем микроблоге.

Он подчеркнул, что рейтинги партии «Право и справедливость» упали до очень низкого уровня. Ее поддерживает всего 33% поляков. Следующая за ней политическая сила «Гражданская коалиция» теперь отстает всего на 1%.