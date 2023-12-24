Володин объявил об утрате США экономического лидерства в мире

Соединенные штаты америки, по сути, уже не являются мировым лидером в экономической сфере. На это указал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Со слов законодателя, американский доллар пока является инструментом мирового влиянию для США, но и только. При это, как отметил володин, свою валюту американские власти все чаще используют как элемент политического давления на другие страны.

«Истерика слабеющего гегемона. США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооружённых конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

Володин напомнил, что все введенные ранее Вашингтоном антироссийские санкции давно показали свою неэффективность. Именно поэтому, как подчеркнул председатель ГД, США начали угрожать банкам по всему миру отключить их от своей финансовой системы за якобы нарушения ими ограничительных мер против России.