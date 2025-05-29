Минюст отказался признавать Урганта и Пугачеву иноагентами

На данный момент нет причин считать телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачеву иностранными агентами, поскольку они не нарушали закон. Об этом в интервью ТАСС заявил Олег Свириденко, занимающий должность заместителя министра юстиции Российской Федерации.

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду», обратился к министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть возможность признания телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом.

По словам депутата, в средствах массовой информации появилась информация о том, что Ургант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя во Франции.

После того как певица Алла Пугачева сделала ряд неоднозначных и прозрачных высказываний о своей родине, многие общественные деятели потребовали признать её иностранным агентом.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал Свириденко.

Заместитель министра юстиции подчеркнул, что внесение в список иностранных агентов происходит исключительно на основании достоверных сведений о нарушении законодательства.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал причины отсутствия популярности хитов Пугачевой у молодежи.