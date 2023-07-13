Володин предложил оказать медицинскую помощь Байдену в институте Сербского

Президент США Джо Байден нуждается в медицинской помощи; если в США нет врачей, которые готовы ему помочь, то американскому лидеру следует обратиться в Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что специалисты высокого класса есть в российском институте Сербского (Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского).

«Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей», – сказал Володин.

80-летний Байден является самым возрастным президентом в истории США и при этом собирается баллотироваться на второй срок. Байден регулярно попадает в неловкие и даже комические ситуации.