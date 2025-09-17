Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил с жестким заявлением, призвав чиновников министерств и ведомств отказаться от отдыха за границей.

В ходе пленарного заседания Володин подчеркнул, что депутаты нижней палаты парламента уже прекратили такие поездки, и теперь к этому должны присоединиться представители исполнительной власти.

Председатель ГД обосновал эту позицию тем, что существенные изменения в политике европейских стран возможны только после ухода нынешних политических лидеров, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, в Европе отсутствуют реальные права и свободы.

«Посмотрите, что происходит во Франции, что происходит в Германии... поэтому вот нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых, а кто-то этим увлекается», — сказал Володин.

Он призвал чиновников «снять розовые очки» и осознать, что продолжение поездок за рубеж может иметь негативные последствия как для их карьеры, так и для имиджа государства.

Ранее сообщалось, что в России эксперты разработали тест на взяткоманию.