В России эксперты разработали тест на взяткоманию

В борьбе с коррупцией предлагается принципиально новый подход, основанный на психологической диагностике. Российскими экспертами разработана уникальная концепция, рассматривающая склонность к взяточничеству как форму аддикции — так называемую взяткоманию. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Согласно исследованиям, это явление представляет собой разновидность клептомании и требует специальных психокоррекционных методов воздействия. Особую группу риска составляют кредитозависимые лица, испытывающие страх перед невозможностью выплаты долгов и поэтому более склонные к противоправным способам получения средств. Для таких случаев был разработан специальный тест и программа профилактических мероприятий, уже прошедшие успешную апробацию среди государственных служащих.

Практическое применение методики показывает, что лица с признаками взяткомании испытывают реальные психологические страдания при отсутствии возможности получения незаконных вознаграждений, что подтверждает аддиктивную природу этого явления.

Внедрение такой системы психологической диагностики и коррекции открывает новые возможности для профилактики коррупции. Этот подход позволяет воздействовать не на последствия, а на глубинные психологические механизмы противоправного поведения, что может значительно повысить эффективность антикоррупционной политики в долгосрочной перспективе.

