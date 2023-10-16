Володин призвал взять уважение за основу при общении между странами
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Невмешательство во внутренние дела других государств и следование единым стандартам должны стать основополагающим принципом в международной политике.
Спикер российской Государственной Думы выступил на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама. Он указал, что РФ уже десять лет сталкивается с незаконными санкциями. В отношении целого ряда стран Западом развязана самая настоящая торговая война.
«Отношения надо развивать на принципах уважения, невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов», - указал он.
Его слова привело ТАСС. По мнению Вячеслава Володина, Россия сумела подняться на 5-е место среди мировых экономик даже при условии нечестной конкуренции. Китай в то же время стал мировым лидером, оттеснив Соединенные Штаты. В первую десятку сумели также пробиться страны из Юго-Восточной Азии.