Володин призвал взять уважение за основу при общении между странами

Невмешательство во внутренние дела других государств и следование единым стандартам должны стать основополагающим принципом в международной политике.

Спикер российской Государственной Думы выступил на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама. Он указал, что РФ уже десять лет сталкивается с незаконными санкциями. В отношении целого ряда стран Западом развязана самая настоящая торговая война.

«Отношения надо развивать на принципах уважения, невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По мнению Вячеслава Володина, Россия сумела подняться на 5-е место среди мировых экономик даже при условии нечестной конкуренции. Китай в то же время стал мировым лидером, оттеснив Соединенные Штаты. В первую десятку сумели также пробиться страны из Юго-Восточной Азии.