Володин рассказал о реальном российском ответе на воровство замороженных активов РФ

Россия ответит на воровство странами Запада ее замороженных ранее денежных абсолютно симметрично. А именно - Москвой будут конфискованы еще большие активы, которые принадлежат недружественным странам.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем аккаунте в соцсетях, в настоящее время прорабатываются инструменты для указанных конфискаций западных активов.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», - написал он.

Володин добавил, что активы недружественных России стран, которые могут быть конфискованы, существенно превосходят те суммы, что были незаконно заморожены Западом.