Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подверг критике одобрение палатой представителей конгресса США проект выделения Украине дополнительной финансовой и военной помощи на сумму в 60 млрд долларов.

По его словам, таким образом Вашингтон окончательно похоронил экономику Украины, а сам президент США Джо Байден даже и не скрывает, что выделенные деньги пойдут прежде всего американским военным компаниям.

«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать, а это долговая кабала, из которой не выбраться», — написал Володин в своем аккаунте в соцсетях.

Спикер Госдумы добавил, что своим решением Вашингтон в очередной раз принуждает Украину не к миру, а заставляет воевать до последнего украинца, окончательно лишив страну будущего. Впрочем, как подчеркнул Володин, никакие финансовые накачивания киевского режима извне не изменят фатальные положения дел на передовой для ВСУ.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Преступный киевский режим потерпит поражение», — подчеркнул он.

Напомним, палата представителей США на субботней внеочередной сессии приняла подавляющим большинством голосов законопроект о выделении 60,8 млрд долларов Украине. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, военная и финансовая доппомощь преступному киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности.