Володин усомнился в нужности Организации Объединенных Наций

Этому международному органу необходимо осудить провокации США в отношении Китая, иначе смысла в его существовании не больше, чем у Лиги Наций, которую в свое время ликвидировали.

Спикер Государственной Думы считает, что Байден провоцирует КНР на конфликт, когда закупает вооружения для Тайваня. Судя по всему, это делается в преддверии краха Соединенных Штатов на Украине. Америка стремится перенести конфликт в другую часть мира, чтобы хоть как-то справиться с проблемами в экономике. И ООН должен отреагировать на такие действия.

«Организация Объединенных Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться», - подчеркнул он в своем микроблоге.

Глава российского парламента добавил, что Белый дом сейчас пытается превратить Тайвань в анти-Китай. Конфликт между ними поможет Байдену отвлечь американцев от проблем в собственной стране.