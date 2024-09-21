Володин: власть в Европе захватили суррогаты
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Нынешние политики в Европе делают всё, чтобы окончательно разрушить духовно-нравственные основы своего общества. На это, как сообщает РИА Новости, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он констатировал, что суррогаты проникли в мировой спорт, дезавуируя, по сути, все соревнования, делая результаты необъективными.
«Мужчины, изменившие свой пол, но так и не ставшие женщинами, а всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, „побеждая в неравном бою“ настоящих женщин. В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры* проходят в парламенты», — заявил Володин.
По его словам, по доле тран.сгендеров на душу населения входят в пятерку стран мира Швейцария, Швеция, Италия, Германия и Испания.
Ранее миллиардер Илон Маск оценил идею вводить тюремные сроки за неправильное обозначение гендера.