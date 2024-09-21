Володин: власть в Европе захватили суррогаты

«Мужчины, изменившие свой пол, но так и не ставшие женщинами, а всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, „побеждая в неравном бою“ настоящих женщин. В политике приблизительно то же самое. По женским квотам трансгендеры* проходят в парламенты», — заявил Володин.