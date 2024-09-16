Российский губернатор вызван на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос одного из российских губернаторов. Об этом вечером понедельника, 16 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от губернатора Вологодской области.

По словам главы региона Георгия Филимонова, ему пришел довольно любопытный запрос: губернатора вызывают в СБУ за то, что тот активно поддерживает российских бойцов во время проведения специальной военной операции.

Филимонову пришла, фактически, повестка, но губернатор отметил, что опередят его русские военные – как из 347-го полка, так и из других подразделений, а также напомнил, что отвечать «доморощенные полицаи» будут все.

Напомним, ранее сообщалось о драке со стрельбой в Краснодаре: по предварительной информации, конфликт разгорелся из-за сделанного замечания.