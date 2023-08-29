Волонтеры «ЛизаАлерт» подключились к поискам фигуристки Горбачевой

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подключился к поискам фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Соответствующее сообщение о пропаже спортсменки появилось на сайте организации.

Сообщение о пропаже девушки появилось в ее фан-группе 29 августа. По данным СМИ, Горбачева пропала вечером, 28 августа, после того как вышла из спортивного комплекса «Чкалов Арена». Позднее девушка направилась в парк на набережной столицы, откуда контакт с ней прервался.

По информации Baza, фигуристка накануне поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, с которой и жила. После конфликта она покинула лед и помещение, так и не попав на тренировку.

Поисковая группа минувшей ночь исследовала тот самый парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. Именно там фигуристку в последний раз засекли камеры видеонаблюдения.

Горбачевой 16 лет. В минувшем сезоне фигуристка выиграла в Первенстве России среди юниоров 2023, заняла первое место в прыжковом турнире и третье место на этапе Гран-при России.