«Вооружены неплохо»: выяснилось, чем опасно для Украины возникшее партизанское движение
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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что в лесах Украины появились анархисты-партизаны, недовольные новым законом о мобилизации. По мнению политика, эти люди не желают жить под властью узурпатора.
Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, к чему может привести внезапно возникшее движение.
«С учетом возрастающей тирании Киева по отношению к мирным гражданам, а также новых антигуманных законов о мобилизации, думаю, те, кто устал от этой жизни и нацистского режима, могут вскоре примкнуть к партизанам. На Украине уже идет своя Великая Отечественная — тогда граждане тоже шли в партизаны. Но если раньше оккупантами были немцы, то сейчас для этих бедолаг — свои же, украинцы, поддерживающие укрорейх», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Это движение, считает эксперт, навряд ли сможет развалить Украину изнутри, но вот усложнить жизнь ВСУ и киевскому режиму — однозначно.
«Имея в виду тот факт, что оборот оружия на Украине увеличился после его бесконтрольной раздачи теробороне, можно предположить, что эти самые партизаны вооружены неплохо. Доставить дискомфорт нацистам они точно могут. Надеюсь, движение будет только разрастаться», — подытожил Разгуляев.
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