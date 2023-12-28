«С учетом возрастающей тирании Киева по отношению к мирным гражданам, а также новых антигуманных законов о мобилизации, думаю, те, кто устал от этой жизни и нацистского режима, могут вскоре примкнуть к партизанам. На Украине уже идет своя Великая Отечественная — тогда граждане тоже шли в партизаны. Но если раньше оккупантами были немцы, то сейчас для этих бедолаг — свои же, украинцы, поддерживающие укрорейх», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».