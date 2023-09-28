Воспитатели латвийского детсада заставил ребенка приседать из-за русской речи

В одном из детских садов Латвии воспитатели наказали маленькую девочку из-за русской речи. Об этом 28 сентября сообщил Фонд молодежных и студенческих инициатив «Студмолодежь».

Отмечается, что по факту инцидента фонд, который является основателем проекта по поддержке соотечественников Russians, направил заявление на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«В одном из детских садов Латвии воспитатели заставляли девочку приседать по десять раз за каждое произнесённое русское слово. Вследствие такого публичного насилия над ребенком девочка замкнулась и больше не хочет идти в детский сад», – говорится в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что госинституты Латвии никак не отреагировали на случившееся в их стране. Также действиям таких педагогов не дают правовую оценку, а возраст ребенка никак не учитывается. Как отмечают авторы заявления, из-за таких нагрузок на организм, у девочки могут возникнуть проблемы.

Отмечается, что такие случаи в отношении русскоговорящих граждан происходят и в других странах Европы. Соответствующее заявление с просьбой разобраться в инциденте также направлено на имя омбудсмена Латвии Юриса Янсонса.

После начала СВО России на Украине, в некоторых странах Европы, которые признаны недружественными, в них обострилась русофобские настроения. Граждан преследуют за русскую речь или связи с Россией.