«Воссоединятся с РФ»: полковник в отставке поддержал слова Путина об Одессе и назвал другие русские города на Украине

В ходе Прямой линии президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом, отметив, что весь восток Украины всегда был пророссийским, и это историческая территория России.

Мнение Владимира Владимировича поддержал и полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, Одесса — не единственный такой населенный пункт.

«Безусловно, я согласен с этим высказыванием. Русских городов очень много на Украине: Одесса, Николаев, Очаков, Днепропетровск, Харьков. Таких мест достаточно. Я надеюсь, что по завершению СВО они по примеру Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья воссоединятся с РФ», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что на территории таких городов следует провести референдумы, в ходе которых их жители наглядно продемонстрируют поддержку России.

«Давайте спросим местных людей. Только именно местных, а не тех, кого киевский режим туда завез из западных областей, пока русскоязычное население куда-то отправляли против воли», — подчеркнул Литовкин.

Ранее военный эксперт поддержал мнение Путина о мобилизации.