Востоковед Багдасаров назвал пути влияния гибели Раиси на геополитику

Вчера в авиакатастрофе разбился президент Ирана Эбрахим Раиси и прочие члены иранской делегации после возвращения со встречи с президентом Азербайджана. Вертолет уничтожен и полностью выгорел. Востоковед Семен Багдасаров рассказал о последствиях для Ирана и мира и вероятных причинах крушения вертолета. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, делать выводы о том, убийство это или нет, рано, и расследованием станет заниматься специальная следственная комиссия.

Востоковед уточнил, что вне зависимости от причин крушения вертолета политическая ситуация в Иране и геополитическая ситуация в мире из-за этого события изменится. В течение 50 дней до выборов нового лидера исполнять обязанности президента страны станет первый вице-президент Мохсен Мансури, являющийся духовным лидером Ирана.

По его мнению, предстоящие выборы в Иране станут иметь альтернативный характер, победителя выборов поддержит духовный лидер исламской революции. Кроме того, пока все попытки сорвать выборы или сделать еще что-то в зародыше загасят.





