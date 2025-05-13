Востоковед Дюрре определил причины отказа Рабочей партии Курдистана от вооруженной борьбы с Турцией

В Турции объявила о самороспуске Рабочая партия Курдистана (РПК). Востоковед Икбаль Дюрре определил причины и последствия указанного решения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, у курдского движения имеются иные опоры, не отступающие от идеи создания курдской государственности. Так, это иракские курды, у которых уже существует автономия в рамках Ирака. К тому же если РПК отказалась от построения курдской государственности, то это не значит, что другие тоже так думают.

Эксперт пояснил, что причинами решения РПК являются военные поражения против турецкой армии и усталость населения. Вследствие этого у Турции будет больше возможностей в экономическом плане и в плане регионального развития, поэтому такое решение можно считать положительным шагом.

По его мнению, Москва потеряла позиции в Сирии, и ей сложнее станет вести дела на Ближнем Востоке. Восстановление позиций будет зависеть от того, как завершится спецоперация на Украине, и от переговоров с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что РПК, признанная в Турции террористической, объявила в понедельник о самороспуске.