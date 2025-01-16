Востоковед Долгов перечислил ключевые пункты соглашения о прекращении огня Израиля и ХАМАС

По словам востоковеда Бориса Долгова, соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает несколько этапов. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что первым этапом является прекращение военных действий на 42 дня, отвод израильских войск и передача заложников, которые были захвачены ХАМАС в 2023 году, израильской стороне. После чего уже продолжение перемирия. Данное соглашение должно привести к прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС. Однако его жизнеспособность покажет только время.

По мнению политолога, несмотря на договоренность о временном прекращении военных действий, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь при образовании палестинского национального государства, что в сегодняшних реалиях невозможно.

Он добавил, что Израиль за последнее время добился значительных успехов в первую очередь в военном плане в регионе, о чем свидетельствует достаточное подавление ХАМАС, уничтожение части руководства ХАМАС и части их боевиков, а также серьезное ослабление движения «Хезболла», выступавшего на стороне ХАМАС, уничтожение руководства Асада в Сирии.

Ранее КСИР Ирана заявил, что сделка между Израилем и ХАМАС может быть сорвана.