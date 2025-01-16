КСИР Ирана: сделка между Израилем и ХАМАС может быть сорвана

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) не исключает очередной эскалации между Израилем и ХАМАС, сообщил ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы КСИР.

В сообщении указано, что сложилась высокая вероятность нарушения прекращения огня со стороны Израиля в секторе Газа. Таким образом страна может нарушить договоренности, заключенные с радикальным палестинским движением ХАМАС. В организации призвали поддерживать боеготовность для противостояния новым войнам и преступлениям.

По данным КСИР, подобного мнения придерживаются участники конфликта, которые представляют интересы исламского сопротивления Газы.

«Восхищаясь храбростью движений «Хезболлах» в Ливане и «Ансар Аллах» в Йемене и [группировок] сопротивления в Ираке, предупреждая о возможном срыве сионистским дьяволом (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) договоренностей и напоминая о важности поддерживать боеготовность для противостояния новым войнам и преступлениям надеемся провести в мечети Аль-Акса [в Иерусалиме] молитву», — говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Представители организации сообщили о намерении провести в мечети Иерусалима молитву. Они выразили уверенность, что мусульмане одержат победу в конфликте, что станет одной из главных новостей в мировых СМИ. По их прогнозам, конфликт завершится в скором времени.

О достигнутом соглашении ранее сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на собственный источник. По его данным, достичь компромисса удалось благодаря влиянию посредников. В скором времени информация должна быть обнародована официально. Новость о соглашении подтвердили также источники других иностранных изданий. В числе условий соглашения — прекращение боевых действий и освобождение заложников.

Ранее сообщалось, что стали известны примерные сроки освобождения заложников в Газе.