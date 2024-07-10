Востоковед Дворянов считает, что Москва и Дели могут заложить основу для нового золотого века

Вчера и сегодня в столице находится премьер-министр Индии Нарендра Моди, который провел неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным, также в Кремле состоялись двусторонние переговоры. Политолог Сергей Дворянов рассказал, что данный визит значит для Москвы, Дели и мира. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, в современной политической истории Индии Нарендра Моди является вторым после Джавахарлала Неру премьер-министром Индии, занимающим данный пост третий срок подряд. И его поездка в Россию прошла сразу после выборов и инаугурации в качестве главы индийского правительства, поэтому Моди необходимы яркие шаги.

Востоковед добавил, что Россию и Индию объединяют общие интересы: у Индии — огромные человеческие ресурсы, у нашей страны — территории и природные богатства. Также Дели поддерживает Москву и в идеологическом отношении, поскольку обе страны имеют крепкие духовные традиции.

По его мнению, на платформе понимания общности в духовной миссии Россия может вместе с Индией запустить новые глобальные процессы переустройства мира.