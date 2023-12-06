Востоковед Федорова определила важную часть переговоров Путина в рамках ближневосточного турне

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Абу-Даби, где пройдут его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Позже российский лидер посетит Саудовскую Аравию и примет в Кремле президента Ирана. По слвоам востоковеда Ирины Федоровой, пути решения ближневосточного конфликта будут важной составляющей переговоров Путина с коллегами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что активные военные действия на Ближнем Востоке, уничтожение значительного числа людей со всех сторон требуют пристального внимания всего международного сообщества, в связи с чем важнейшей составной частью переговоров между станет поиск возможностей остановить кровопролитие.

По мнению эксперта, не исключена также выработку на встрече лидеров государств единой позиции по разрешению ситуации.