Востоковед Федорова считает, что гибель Раиси может привести к эскалации на Ближнем Востоке

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли из-за крушения вертолета на северо-западе страны. По словам востоковеда Ирины Федоровой, трагедия произошла через несколько дней после того, как Вашингтон и Тегеран провели через посредников переговоры в попытке уменьшить угрозу новой эскалации в ближневосточном регионе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что если отбросить версию технической неисправности вертолета, то это выгодно тем силам, которые планируют усиление напряженности, усиление конфронтации в регионе Ближнего и Среднего Востока. Поэтому шаги к урегулированию ситуации, которые были сделаны несколько дней назад во время ирано-американских переговоров, невыгодны и противоречат интересам сил, заинтересованных в эскалации напряженности.

По мнению эксперта, ситуация в Иране и вокруг него будет напряженной. В первую очередь будет наблюдаться усиление конфронтации между либеральными и консервативными силами, которое станет подогреваться извне Вашингтоном и Израилем. Данная внутренняя напряженность и неопределенность в Иране отразится на ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, поскольку Иран станет в первую очередь занят своими внутренними проблемами.





