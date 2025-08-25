Востоковед Каргин назвал ключевые цели ударов Израиля по Йемену

Новая волна напряженности на Ближнем Востоке вновь привлекла внимание мировых СМИ: Израиль возобновил воздушные удары по территории Йемена. Целями авиаударов становятся военные объекты, включая те, что контролируются движением хуситов. Это продолжение длительного конфликта, который периодически переходит в острую фазу. Согласно мнению эксперта по ближневосточным вопросам Александра Каргина, у Израиля есть две ключевые цели. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что первая — военно-стратегическая: ослабить военный потенциал хуситов, которые продолжают обстреливать израильскую территорию. Вторая цель — политическая: таким образом Тель-Авив демонстрирует солидарность с странами Персидского залива, в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые также видят в хуситах угрозу стабильности региона.

По мнению востоковеда, несмотря на то, что формально Израиль и Саудовская Аравия не являются союзниками, их интересы в ослаблении влияния Ирана и его прокси-сил совпадают. Удары по йеменским объектам, вероятно, были если не прямо согласованы с Эр-Риядом, то по крайней мере одобрены им. Это создает парадоксальную, но логичную в рамках региональной политики ситуацию: Израиль действует в интересах саудитов, способствуя сдерживанию общего противника.

Он отметил, что последствием такой тактики становится дальнейшая дестабилизация в Йемене и риск эскалации конфликта. Однако для ключевых игроков региона — как Израиля, так и арабских монархий — краткосрочной выгодой является ослабление хуситского движения и его покровителей.

Ранее палестинские власти заявили, что израильские удары стерли с лица земли 85% Газы.