Востоковед Керимов считает, что популярность президента РФ на Ближнем Востоке растет

По словам востоковеда Турала Керимова, программа рабочих визитов российского лидера Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию была четко выверена, стороны показали высокую заинтересованность в обсуждении многих вопросов, включая экономические. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что такого рода визиты не бывают спонтанными.

По мнению эксперта, в арабских странах Путину и делегации РФ был оказан весьма теплый прием.

Он отметил, что это свидетельствует о неизменности характера двусторонних отношений и популярности российского лидера на Ближнем Востоке, в отличие от американского президента.