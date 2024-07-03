Востоковед Котков оценил ответ Пекина на провокацию Стубба по поводу Москвы

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что Россия и Китай являются крупными независимыми государствами, поддерживающими контакты друг с другом по вопросу украинского кризиса. По словам востоковеда Кирилла Коткова, МИД КНР ответил на провокационное заявление финского лидера, выступающего от имени государств-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что китайский МИД должен был каким-либо образом отреагировать на подобное заявление.

По мнению эксперта, при этом Пекин прекрасно понимает, в какую игру его пытается затянуть Запад. Несмотря на то что КНР всячески старается не конфликтовать с западными государствами в силу экономических отношений, тем не менее в Китае прекрасно понимают, что именно он для США и их союзников является ключевой проблемой, а не Россия.