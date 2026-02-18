Конец эпохи коммунизма? США ведут секретные переговоры с фактическим правителем Кубы

Администрация Дональда Трампа, похоже, нашла ключ к решению «кубинского вопроса» в обход официальной Гаваны. Госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные и «на удивление дружелюбные» переговоры с внуком Рауля Кастро — 41-летним Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Об этом сообщает Axios.

В Вашингтоне Кастро-младшего считают не просто опекуном 94-летнего деда, а фактическим теневым правителем острова. Американские дипломаты делают ставку на то, что молодое окружение Кастро разочаровалось в коммунистических идеалах и ищет выгоды в сближении с США. Обсуждения идут в обход действующего правительства президента Мигеля Диас-Канеля.

Рубио видит в Родригесе Кастро представителя поколения, ориентированного на бизнес и понимающего крах командной экономики. Источники сравнивают ситуацию с Делси Родригес в Венесуэле, намекая на возможный перехват власти при поддержке военных (конгломерат GAESA).

Ситуация на самой Кубе близка к критической. После того как Вашингтон объявил остров «угрозой» и заблокировал поставки нефти, страна погрузилась в энергетический и продовольственный кризис. Добыча нефти покрывает лишь четверть потребностей республики, что уже привело к режиму международного ЧП.

Ранее инсайдеры сообщили о 90% вероятности военной операции США против Ирана.