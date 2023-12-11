Востоковед Тарасов считает, что Россия начала новый этап своего присутствия на Ближнем Востоке

По словам востоковеда Станислава Тарасова, визит российского лидера Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показал обоюдное стремление государств к достижению безопасности в зоне Персидского залива и полный провал попыток стран Запада изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Москва явно продемонстрировала стремление реанимировать собственную идею обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием арабских стран и Ирана.

По мнению политолога, страны арабского мира также желают выстроить новую архитектуру безопасности с помощью проверки России, поскольку Запад их уже не устраивает.