Востоковед Ванина назвала причины переименования Индии в Бхарат

Власти Индии решили переименовать страну в Бхарат. Индолог, ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина объяснила истинные причины переименования, значение данного слова и вероятных последствиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, Бхарат является именем древнего царя, потомки которого устроили между собой битву, ставшую основной темой эпоса Махабхарата.

Эксперт добавила, что причиной переименования является то, что Индийская Народная партия желает вернуться к корням и вычеркнуть из истории страны период, когда страна была частью мусульманских империй.

По ее мнению, в тот период Индия была Хиндустаном, то есть страной индусов. А они стремятся придумать национальное название своему государству.

Она подчеркнула, что в итоге все страну станут называть Индией.

Специалист отметила, что изменения вовсе никак не связаны с тем, что Индия станет теперь смотреть в сторону России и отвернется от Запада, в стране всего лишь вычеркиваются мусульманская и колониальная составляющие.