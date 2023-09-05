Востоковед Ванина назвала причины переименования Индии в Бхарат
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Власти Индии решили переименовать страну в Бхарат. Индолог, ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина объяснила истинные причины переименования, значение данного слова и вероятных последствиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, Бхарат является именем древнего царя, потомки которого устроили между собой битву, ставшую основной темой эпоса Махабхарата.
Эксперт добавила, что причиной переименования является то, что Индийская Народная партия желает вернуться к корням и вычеркнуть из истории страны период, когда страна была частью мусульманских империй.
По ее мнению, в тот период Индия была Хиндустаном, то есть страной индусов. А они стремятся придумать национальное название своему государству.
Она подчеркнула, что в итоге все страну станут называть Индией.
Специалист отметила, что изменения вовсе никак не связаны с тем, что Индия станет теперь смотреть в сторону России и отвернется от Запада, в стране всего лишь вычеркиваются мусульманская и колониальная составляющие.