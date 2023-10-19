Вован и Лексус «обсудили» с премьером Испании зерновую сделку

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (настоящие имена пранкеров) сообщили о своей новой «цели» в соцсетях. Санчесу они представились как «африканский политик», а темой разговора стала зерновая сделка.

«В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с «африканским политиком» сильно переживает за зерновую сделку, но «привержен борьбе с Путиным» и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать «альтернативные методы», – говорится в сообщении канала Вована и Лексуса.

В разговоре с «африканским чиновником» Санчес заявил, что Испания выступает против того, чтобы европейские военные покидали африканский континент. Он также высказался о необходимости «восстановить порядок» в Нигере, так как России нельзя позволить «остаться ведущим игроком» в Африке.

По мнению Вована и Лексуа, которым они поделились по итогам «переговоров» с испанским премьером, Санчес не в курсе колониального прошлого Испании. Он уверяет, что его поддержка заключается в «противодействии империализму» в Африке, который стал «причиной многих войн и страданий».

51-летний Санчес занимает пост премьер-министра Испании с 2018 года. С 25 ноября 2022 года является президентом Социалистического интернационала.